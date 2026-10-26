Film: W Winnicy drony zaatakowały obiekt infrastruktury cywilnej

26 października około godziny 10:10 w Winnicy w wyniku ataku dronów ucierpiał obiekt infrastruktury cywilnej. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny.

Poinformowała o tym szefowa Administracji Obwodowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

Na miejscu działają odpowiednie służby, które likwidują skutki ataku.

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Jednocześnie, według informacji z kanałów Telegramu, doszło do trafienia w sklep „Epicentrum”.

Źródło: Telegram Natalii Zabolotnej, szefowej Obwodnej Administracji Winnyckiej.

Wieczorem 20 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centrum handlowe „Epicentrum” w mieście Pervomajsk w obwodzie mykołajowskim.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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