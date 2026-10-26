Dolina, zwolenniczka Putina, straciła nowe utwory z powodu awarii w chmurze po atakach Sił Zbrojnych Ukrainy
Rosyjska piosenkarka Larisa Dolina straciła część nowych utworów, które przygotowywała do wydania albumu.
Problemy pojawiły się w chmurze „Yandex” po atakach dronów na centra danych firmy.
Menadżer artystki, Siergiej Pudowkin, potwierdził utratę materiałów muzycznych i poinformował o odwołaniu premiery. W szczególności zespół przygotowywał premierę nowej piosenki „Kryła”.
Część nagrań zachowała się na dyskach twardych w postaci pojedynczych ścieżek dźwiękowych, więc kompozycje trzeba będzie złożyć od nowa.
Wcześniej o utracie znacznej części niepublikowanych utworów z powodu tych samych problemów poinformował rosyjski piosenkarz Oleg Gazmanow.
Rosyjska piosenkarka Larisa Dolina ryzykuje utratę dwóch mieszkań w łotewskiej Jurmali z powodu sankcji Unii Europejskiej oraz zaległości w opłatach za media.
Przypomnijmy, jak Larisa Dolina została oszukana pod pretekstem operacji specjalnej FSB.
Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej stwierdził u piosenkarki Larisy Doliny występowanie zaburzeń psychicznych.