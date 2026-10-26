Rosyjska piosenkarka Larisa Dolina straciła część nowych utworów, które przygotowywała do wydania albumu.

Problemy pojawiły się w chmurze „Yandex” po atakach dronów na centra danych firmy.

Menadżer artystki, Siergiej Pudowkin, potwierdził utratę materiałów muzycznych i poinformował o odwołaniu premiery. W szczególności zespół przygotowywał premierę nowej piosenki „Kryła”.

Część nagrań zachowała się na dyskach twardych w postaci pojedynczych ścieżek dźwiękowych, więc kompozycje trzeba będzie złożyć od nowa.

Wcześniej o utracie znacznej części niepublikowanych utworów z powodu tych samych problemów poinformował rosyjski piosenkarz Oleg Gazmanow.

Rosyjska piosenkarka Larisa Dolina ryzykuje utratę dwóch mieszkań w łotewskiej Jurmali z powodu sankcji Unii Europejskiej oraz zaległości w opłatach za media.

Przypomnijmy, jak Larisa Dolina została oszukana pod pretekstem operacji specjalnej FSB.

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej stwierdził u piosenkarki Larisy Doliny występowanie zaburzeń psychicznych.

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