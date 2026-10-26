Видео: В Виннице дроны атаковали объект гражданской инфраструктуры

В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

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В то же время, по информации телеграм-каналов, был нанесен удар по «Эпицентру».

Источник: Telegram Натальи Заболотной, главы Винницкой ОГА.

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