Делегация Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины во главе с командующим, генерал-майором Игорем Плахутой, провела рабочую встречу с представителями более 20 стран и организаций, входящих в Киевскую ассоциацию военных атташе (КАВА).

Иностранные дипломаты посетили 150-й учебный центр Сил ТрО, где ознакомились с системой подготовки украинских военнослужащих к ведению боевых действий в условиях полномасштабной войны. В частности, им показали, как украинских бойцов обучают противодействовать вражеским беспилотникам.

Ключевой темой встречи стало внедрение современного боевого опыта в учебный процесс. Участники обсудили развитие учебной инфраструктуры, совершенствование методик подготовки военнослужащих и повышение профессионального уровня инструкторского состава.

Особое внимание уделили адаптации подготовки бойцов к изменениям на поле боя. В частности, речь шла о необходимости постоянного обновления учебных программ в соответствии с новыми угрозами и технологиями, применяемыми во время боевых действий.

Одним из приоритетных направлений подготовки военнослужащих Сил ТрО остается противодействие беспилотным системам противника. Украинских бойцов обучают актуальным практическим навыкам, необходимым для выполнения боевых задач в условиях широкого применения дронов.

Отдельно иностранным военным атташе продемонстрировали работу школы пилотов беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, которая функционирует на базе 150-го учебного центра.

Отмечается, что для представителей иностранных государств это был не первый визит в учебный центр Сил ТрО. Благодаря этому они смогли непосредственно оценить изменения, произошедшие в системе подготовки военнослужащих.

Командующий Силами территориальной обороны генерал-майор Игорь Плахута подчеркнул, что важнейшим показателем эффективности учебного центра остаются отзывы военных, прошедших там подготовку.

«Самой важной оценкой работы 150-го учебного центра являются отзывы военнослужащих, прошедших здесь базовую общевойсковую подготовку и специальные курсы. Сейчас здесь обучаются не только бойцы территориальной обороны, но и представители Сухопутных войск, Морской пехоты и Сил беспилотных систем», — рассказал дипломатам генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, по результатам масштабного опроса военнослужащих в приложении «Армия+», 150-й учебный центр Сил ТрО занял третье место в общенациональном рейтинге учебных центров Сил обороны Украины.

В Силах территориальной обороны отмечают, что эффективная подготовка военнослужащих предполагает не только усвоение теоретических знаний и практических навыков, но и способность действовать уверенно и слаженно в условиях постоянных изменений на поле боя.

Об этом сообщается со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что представители всех 32 стран НАТО посетили Украину и ознакомились с опытом украинских военных.

К Силам обороны присоединились 20 тысяч иностранцев.

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