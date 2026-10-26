Delegacja Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, na czele z dowódcą, generałem dywizji Igoрем Плахутою, odbyła spotkanie robocze z przedstawicielami ponad 20 krajów i organizacji należących do Kijowskiego Stowarzyszenia Attaché Wojskowych (KAVA).

Zagraniczni dyplomaci odwiedzili 150. ośrodek szkoleniowy Sił Obrony Terytorialnej, gdzie zapoznali się z systemem przygotowania ukraińskich żołnierzy do prowadzenia działań bojowych w warunkach wojny na pełną skalę. W szczególności pokazano im, w jaki sposób ukraińscy żołnierze uczą się przeciwdziałać wrogim dronom.

Kluczowym tematem spotkania było wdrażanie współczesnych doświadczeń bojowych do procesu szkoleniowego. Uczestnicy omówili rozwój infrastruktury szkoleniowej, udoskonalenie metod szkolenia żołnierzy oraz podnoszenie poziomu profesjonalizmu kadry instruktorskiej.

Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu szkolenia żołnierzy do zmian na polu walki. W szczególności mowa była o konieczności ciągłej aktualizacji programów szkoleniowych zgodnie z nowymi zagrożeniami i technologiami stosowanymi podczas działań bojowych.

Jednym z priorytetowych kierunków szkolenia żołnierzy Sił Operacji Terytorialnych pozostaje przeciwdziałanie bezzałogowym systemom przeciwnika. Ukraińscy żołnierze zdobywają aktualne umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań bojowych w warunkach powszechnego stosowania dronów.

Osobno zagranicznym attaché wojskowym zaprezentowano działalność szkoły pilotów bezzałogowych statków powietrznych i naziemnych kompleksów zrobotyzowanych, która funkcjonuje w ramach 150. centrum szkoleniowego.

Zaznaczono, że dla przedstawicieli innych państw nie była to pierwsza wizyta w centrum szkoleniowym Sił Obrony Terytorialnej. Dzięki temu mieli oni możliwość bezpośredniej oceny zmian, jakie zaszły w systemie szkolenia żołnierzy.

Dowódca Sił Obrony Terytorialnej, generał dywizji Ihor Plachuta, podkreślił, że najważniejszym wskaźnikiem skuteczności centrum szkoleniowego pozostają opinie żołnierzy, którzy przeszli tam szkolenie.

„Najważniejszą oceną pracy 150. ośrodka szkoleniowego są opinie żołnierzy, którzy przeszli tu podstawowe szkolenie ogólnowojskowe oraz kursy specjalistyczne. Obecnie szkolą się tu nie tylko żołnierze obrony terytorialnej, ale także przedstawiciele Sił Lądowych, Piechoty Morskiej oraz Sił Systemów Bezzałogowych” – powiedział dyplomatom generał dywizji Ihor Plakhuta.

Ponadto, według wyników szeroko zakrojonej ankiety przeprowadzonej wśród żołnierzy w aplikacji „Armia+”, 150. Ośrodek Szkoleniowy Sił Obrony Terytorialnej zajął trzecie miejsce w ogólnokrajowym rankingu ośrodków szkoleniowych Sił Obrony Ukrainy.

W Siłach Obrony Terytorialnej podkreślają, że skuteczne szkolenie żołnierzy zakłada nie tylko przyswojenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, ale także zdolność do pewnego i zgromadzonego działania w warunkach ciągłych zmian na polu walki.

Informację tę podano z powołaniem się na Siły Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że przedstawiciele wszystkich 32 krajów NATO odwiedzili Ukrainę i zapoznali się z doświadczeniem ukraińskich żołnierzy.

Do Sił Obrony dołączyło 20 tysięcy obcokrajowców.

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