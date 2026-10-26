由指挥官伊戈尔·普拉胡塔少将率领的乌克兰武装部队领土防卫部队代表团，与隶属于基辅军事武官协会（KAVA）的20多个国家和组织的代表举行了工作会晤。

外国外交官们参观了领土防卫部队的第150训练中心，了解乌克兰军人如何为在全面战争条件下开展作战行动进行训练。 特别是，他们观摩了乌克兰士兵如何接受对抗敌方无人机的训练。

会议的核心议题是将现代作战经验融入教学过程。与会者讨论了教学基础设施的建设、军人训练方法的完善以及教员队伍专业水平的提升。

会议特别关注了如何使士兵的训练适应战场变化。具体而言，讨论了根据作战中出现的新威胁和新技术，持续更新训练课程的必要性。

应对敌方无人机系统仍是乌克兰陆军部队官兵训练的优先方向之一。乌克兰士兵正在接受必要的实用技能培训，以在无人机广泛应用的条件下执行作战任务。

此外，还向外国军事武官专门展示了设在第150训练中心内的无人机及地面机器人系统飞行员学校的运作情况。

据悉，这并非外国代表首次访问领土防卫部队的训练中心。借此机会，他们得以直接评估军人培训体系所发生的变革。

领土防卫部队司令伊戈尔·普拉胡塔少将强调，接受过该中心培训的军人反馈，仍是衡量该训练中心效能最重要的指标。

“对第150训练中心工作最重要的评价，来自那些在这里完成基础通用军事训练和专业课程的军人。 目前，这里不仅有领土防卫部队的战士，还有来自陆军、海军陆战队和无人机部队的代表，”伊戈尔·普拉胡塔少将向外交官们介绍道。

此外，根据在“军队+”应用程序中对军人进行的大规模调查结果，领土防卫部队第150训练中心在乌克兰国防军训练中心全国排名中位列第三。

领土防卫部队强调，对军人的有效培训不仅包括掌握理论知识和实践技能，还包括在战场不断变化的条件下能够自信且协调一致地行动的能力。

据乌克兰武装部队领土防卫部队消息称。

值得一提的是，北约全部32个成员国的代表曾访问乌克兰，并考察了乌克兰军方的经验。

已有2万名外国人加入乌克兰国防部队。

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