W wyniku ataku Sił Powietrznych Ukrainy z 25 października przy użyciu pocisków skrzydłowych Storm Shadow na zakład PJSC „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim RF odnotowano co najmniej siedem trafień w różne budynki obiektu przemysłowego.

Spółka akcyjna „Energia” jest dużym przedsiębiorstwem rosyjskiego kompleksu obronno-przemysłowego, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji chemicznych źródeł prądu. Produkty tej fabryki są wykorzystywane w szeregu systemów uzbrojenia Federacji Rosyjskiej, w szczególności w rakietach balistycznych 9M723 „Iskander-M”, rakietach skrzydłowych 9M727 „Iskander-K”, 3M22 „Cyrkon”, X-47M2 „Kindżal”, a także w modułach UMPB D-30SN, RM-48U oraz pociskach 95Ya6 kompleksu przeciwlotniczego „Pantsir”. Pomyślne zniszczenie zakładu kilkoma pociskami potwierdza wysoką skuteczność tej broni oraz pilną potrzebę rozszerzenia zakresu jej zastosowania.

Źródło: Exilenova.

Siły obronne Ukrainy 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października uderzyły na fabrykę „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim Federacji Rosyjskiej. Według danych Sztabu Generalnego zakład ten produkuje elementy zasilające do bomb lotniczych, pocisków manewrujących o bazowaniu morskim oraz kompleksów rakietowych „Iskander-M”.

W rosyjskim Woroneżu po ataku dronów w nocy z 25 na 26 października odnotowano liczne ogniska pożarów.

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