Фото: крылатые ракеты полностью уничтожили российский оборонный завод «Энергия»

В результате удара Воздушных сил Украины 25 октября крылатыми ракетами Storm Shadow по заводу ПАО «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ зафиксировано не менее семи попаданий в различные корпуса промышленного объекта.

ПАО «Энергия» — крупное предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на разработке и производстве химических источников тока. Продукция данного завода используется в ряде систем вооружения РФ, в частности в баллистических ракетах 9М723 «Искандер-М», крылатых ракетах 9М727 «Искандер-К», 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинжал», а также в модулях УМПБ Д-30СН, РМ-48У и ракетах 95Я6 зенитного комплекса «Панцирь». Успешное поражение предприятия несколькими ракетами подтверждает высокую эффективность данного вооружения и острую необходимость в расширении масштабов его применения.

Источник: Exilenova.

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по заводу «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. По данным Генштаба, предприятие производит элементы питания для авиабомб, крылатых ракет морского базирования и ракетных комплексов «Искандер-М».

В российском Воронеже после атаки беспилотников в ночь на 26 октября зафиксировали многочисленные очаги пожаров.

Читай нас в