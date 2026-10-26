Видео: Туман затрудняет работу ПВО, но мешает и российским дронам — Игнат

Эффективность сбивания российских реактивных беспилотников в некоторых случаях достигает 85 %, однако на работу украинской ПВО влияют погодные условия, интенсивность атак и нехватка ракет. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что туман затрудняет перехват целей, но в то же время создает трудности и для российской стороны.

Основным средством уничтожения именно реактивных БПЛА остается истребительная авиация. В то же время круглосуточные атаки и ограниченный запас ракет влияют на возможности украинской противовоздушной обороны.

Об этом в подкасте РБК-Украина «ЭТО БАЗА» рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игната, достичь 100% сбиваемости в нынешних условиях невозможно из-за интенсивности вражеских обстрелов, ограниченного запаса ракет и погодных условий, в частности тумана, облачности и осадков.

«Конечно, все хотят видеть более высокий процент сбиваемых реактивных дронов, все хотят видеть 100%, чтобы мы все сбили. К сожалению, это невозможно при таком количестве», — отметил он.

Большинство средств перехвата требуют визуальной привязки к цели — через глаза оператора или камеры с оптическим и лазерным наведением. Это касается как наземных систем, так и воздушных платформ. Из-за этого в туманную и облачную погоду процент сбиваемости может снижаться.

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Впрочем, как заметил Игнат, погодные условия создают проблемы и для самого противника.

«С одной стороны, да, облачность на руку россиянам. А с другой — если дроном управляют через каналы связи, через mesh-сети, оператор тоже хотел бы видеть, что происходит. Ему, наверное, нужно опускаться ниже, а сейчас видимость такая, что даже это не очень поможет. Это им тоже мешает, но они могут запускать дроны по координатам и управлять ими напрямую через оператора. Поэтому капризы погоды влияют как на противника, так и на нашу оборону», — пояснил представитель Воздушных сил.

Несмотря на сложные условия, общая эффективность противодействия вражеским БПЛА растёт. Во время некоторых атак показатель сбиваемых реактивных дронов достигает 85%. Это высокий результат, хотя остальные 15% беспилотников всё ещё могут достигать целей.

Главную роль в уничтожении различных типов дронов играет авиация:

Вертолеты — продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с обычными бензиновыми «шахидами».

Истребительная авиация — обеспечивает самый высокий показатель сбиваемости именно реактивных дронов.

Источник: РБК-Украина

Кроме того, Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на годы.

Между тем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

На этом фоне Польша отказалась передать Украине ракеты для систем Patriot.

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