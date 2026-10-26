Ukraina od prawie miesiąca czeka na podpis ministra obrony USA Pita Hagseta, niezbędny do dostawy rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i NASAMS. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił ponownie omówić tę kwestię ze stroną amerykańską.

Jednocześnie Kijów prowadzi rozmowy z partnerami europejskimi i innymi, którzy dysponują pociskami niezbędnymi do wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

„Działamy na kilku frontach: ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i innymi partnerami, którzy dysponują zapasami rakiet PAC-2 i PAC-3. W szczególności od prawie miesiąca czekamy na podpis pana Hegsetta w sprawie rakiet do systemów „Patriot” i „Nasams”. Poleciłem ponownie omówić tę kwestię ze stroną amerykańską. Trwają również rozmowy z innymi krajami” – oświadczył Zełenski.

Osobno podczas telekonferencji omówiono przygotowania do kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”, zaplanowanego na listopad.

Prezydent podkreślił konieczność przyspieszenia realizacji decyzji dotyczących wsparcia wojskowego, które od pewnego czasu pozostają w toku rozpatrywania.

„Każdy pakiet wsparcia to szansa na ochronę życia ludzi” – zaznaczył głowa państwa.

Podczas telekonferencji wysłuchano również sprawozdania premiera Siergieja Koreckiego na temat działań w regionach oraz odbudowy infrastruktury energetycznej po rosyjskich atakach.

Zelenski podziękował ekipom remontowym i przedsiębiorstwom energetycznym, które pracują nad odbudową uszkodzonych obiektów. Jak powiedział, prace trwają niemal bez przerwy, a do napraw wykorzystuje się zgromadzone rezerwy sprzętu.

Prezydent polecił zapewnić terminową komunikację między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii i innymi zaangażowanymi strukturami w sprawie uzupełniania zapasów sprzętu.

Wcześniej Ignat stwierdził, że rakiet Patriot zużytych na Bliskim Wschodzie wystarczyłoby Ukrainie na lata.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na rakiety Patriot.

W tej sytuacji Polska odmówiła przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot.

Czytaj nas na