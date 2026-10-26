乌克兰已等待近一个月，等待赫格塞特就“爱国者”和NASAMS导弹签署协议

乌克兰已等待近一个月，期盼美国国防部长皮特·赫格塞特签署相关文件，这是向“爱国者”和NASAMS防空系统供应导弹所必需的。总统沃洛迪米尔·泽连斯基已指示与美方就此事再次进行磋商。

与此同时，基辅正在与欧洲及其他合作伙伴进行谈判，这些伙伴拥有加强乌克兰防空所需的导弹。

“我们正在多条战线上推进工作：与美国、欧洲以及拥有PAC-2和PAC-3导弹储备的其他合作伙伴进行磋商。 特别是，近一个月来，我们一直在等待赫格塞特先生就‘爱国者’和‘纳萨姆’导弹签署协议。我已指示再次与美方就此进行磋商。与其他国家的磋商也在进行中，”泽连斯基表示。

此外，在视频会议期间，与会者还讨论了定于11月举行的“拉姆施泰因”框架下乌克兰国防问题联络小组下次会议的筹备工作。

总统强调，必须加快落实那些已搁置一段时间的军事援助相关决议。

“每一项援助方案，都是保护人民生命的机会，”国家元首指出。

会议期间，还听取了总理谢尔盖·科雷茨基关于各地区工作情况以及在遭受俄罗斯袭击后恢复能源基础设施的报告。

泽连斯基向致力于修复受损设施的维修队伍和能源公司表示感谢。据他介绍，修复工作几乎没有间断，且维修过程中使用了预先储备的设备。

总统指示确保外交部、能源部及其他相关机构就补充设备储备事宜保持及时沟通。

此前，伊格纳特曾表示，在中东消耗的“爱国者”导弹本足以供乌克兰使用数年。

与此同时，乌克兰请求瑞典协助提供“爱国者”和IRIS-T导弹。

而就在乌克兰等待“爱国者”导弹期间，俄罗斯可能会加强弹道导弹打击。

在此背景下，波兰拒绝向乌克兰移交“爱国者”系统的导弹。

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