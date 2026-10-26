Украина уже почти месяц ждет подписи Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS

Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хэгсета, необходимой для поставки ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Президент Владимир Зеленский поручил вновь обсудить этот вопрос с американской стороной.

В то же время Киев ведет переговоры с европейскими и другими партнерами, которые располагают необходимыми ракетами для укрепления украинской противовоздушной обороны.

«Работаем по нескольким направлениям: с Соединёнными Штатами, Европой и другими партнёрами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ждем подписи г-на Хегсета по ракетам для «Патриотов» и «Насамсов». Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами», — заявил Зеленский.

Отдельно в ходе селектора обсудили подготовку к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», запланированной на ноябрь.

Президент подчеркнул необходимость ускорить выполнение решений о военной поддержке, которые уже некоторое время находятся на рассмотрении.

«Каждый пакет поддержки — это возможность защитить жизни людей», — отметил глава государства.

В ходе совещания также заслушали доклад премьер-министра Сергея Корецкого о работе в регионах и восстановлении энергетической инфраструктуры после российских атак.

Зеленский поблагодарил ремонтные бригады и энергетические компании, работающие над восстановлением поврежденных объектов. По его словам, работы ведутся практически без перерывов, а для ремонта используются созданные резервы оборудования.

Президент поручил обеспечить своевременную коммуникацию между Министерством иностранных дел, Министерством энергетики и другими задействованными структурами по вопросам пополнения запасов оборудования.

Ранее Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на годы.

Между тем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

На этом фоне Польша отказалась передать Украине ракеты для систем Patriot.

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