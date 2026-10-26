W Odessie zatrzymano osobę podejrzaną o montowanie rosyjskich nadajników GPS na cysternach z paliwem

W Odessie wojskowy wywiad kontrwywiadowczy SBU zatrzymał mężczyznę podejrzanego o montowanie nadajników GPS na cysternach z paliwem w celu planowania rosyjskich ataków. Według danych śledztwa urządzenia te mogły służyć do śledzenia przemieszczania się transportu.

„W wyniku działań prewencyjnych w Odessie zatrzymano rosyjskiego agenta, który montował nadajniki GPS na cysterny z paliwem. W ten sposób wróg miał nadzieję śledzić, gdzie są one tankowane, a w konsekwencji ustalić współrzędne baz paliwowych na terenie regionu” — czytamy w komunikacie.

SBU udokumentowała, że podejrzany zamontował co najmniej dwa „nadajniki” z zdalnym dostępem dla rosyjskich służb specjalnych: na wojskowej cysternie paliwowej oraz cywilnej cysternie benzynowej.

„W przypadku uzyskania współrzędnych wróg planował przeprowadzić masowane ataki na magazyny paliwa. Mogłoby to zakłócić logistykę Sił Obronnych i zdestabilizować sytuację w regionie. Pracownicy SBU z wyprzedzeniem zdemaskowali plan rosyjskich agentów, zdemontowali urządzenia szpiegowskie i zatrzymali agenta” – poinformowano w SBU.

Jak wykazało śledztwo, zadanie wroga wykonywał 20-letni były student jednego z uniwersytetów w Odessie, który dorabiał jako ładowacz w oddziale pocztowym.

„Zwrócił na siebie uwagę rosyjskich służb specjalnych, gdy po skreśleniu z listy studentów z powodu niepowodzeń w nauce szukał „łatwych” zarobków na kanałach Telegramu” — zauważono w SBU.

Zgadzając się na współpracę z wrogiem – zaznaczyła SBU – podejrzany początkowo rejestrował skutki wrogich ataków na Odessę, a dla zachowania konspiracji nieustannie zmieniał sposób przemieszczania się: autobusami liniowymi lub pieszo.

„Następnie otrzymał polecenie zlokalizowania ukraińskich baz paliwowych, aby skierować na nie drony odrzutowe i uzbrojenie rakietowe państwa agresora. W tym celu podejrzany, zgodnie z instrukcjami kuratora z Rosji, nabył lokalizatory GPS, skonfigurował je zgodnie z zaleceniami rosyjskiego agenta i zamontował na cysternach samochodowych” – podkreślono w SBU.

Podczas przeszukań u zatrzymanego zabezpieczono smartfon zawierający dowody współpracy z wrogiem.

Śledczy Służby Bezpieczeństwa postawili mu zarzut na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy (zdrada państwowa popełniona w warunkach stanu wojennego).

Mężczyzna przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Źródło: SBU

Wcześniej w Ukrainie skazano agentów rosyjskiego GRU za kierowanie atakami na Słowiańsk i Kramatorsk.

Również na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sąd wydał kolejny wyrok skazujący wobec członka grupy agenturowo-bojowej rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Komórkę tę SBU zdemaskowała i zneutralizowała latem 2024 roku w obwodzie charkowskim.

Ponadto SBU zatrzymała w obwodzie poltawskim agenta Federacji Rosyjskiej, który przygotowywał zabójstwo dowódcy jednostki wojskowej.

SBU zatrzymała agenta RF, który podłożył ładunek wybuchowy w pobliżu instytucji państwowej w centrum Równego.

Wcześniej kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie donieckim agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który kierował w rejonie Słowiańska bomby kierowane z powietrza oraz drony uderzeniowe.

Agent rosyjskich służb specjalnych zmieniał miejsca pracy w przedsiębiorstwach w Dnieprze, aby pozyskiwać informacje służące do korygowania uderzeń Rosji. Ostatecznie mężczyzna zatrudnił się w przedsiębiorstwie sektora obronnego, gdzie sporządzał szczegółowe schematy hal produkcyjnych i magazynów.

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