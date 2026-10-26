В Одессе задержали подозреваемого в установке российских GPS-трекеров на цистерны с топливом

В Одессе военная контрразведка СБУ задержала мужчину, подозреваемого в установке GPS-трекеров на автоцистерны с топливом для планирования российских атак. По данным следствия, устройства могли использоваться для отслеживания передвижений транспорта.

«По результатам упреждающих мер в Одессе задержан российский агент, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. Таким образом, враг надеялся отследить, где их заправляют, и, как следствие, выяснить координаты нефтебаз на территории региона», — говорится в сообщении.

СБУ зафиксировала, что фигурант прикрепил как минимум два «маячка» с удаленным доступом для российских спецслужб: к военному топливозаправщику и гражданскому бензовозу.

«В случае получения координат враг планировал нанести массированные удары по топливным хранилищам. Это могло нарушить логистику Сил обороны и дестабилизировать ситуацию в регионе. Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел рашистов, демонтировали шпионские устройства и задержали агента», — сообщили в СБУ.

Как выяснилось в ходе расследования, задание врага выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, который подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.

«Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда после отчисления за академическую неуспеваемость искал «легкие» заработки в Telegram-каналах», — отметили в СБУ.

Согласившись на сотрудничество с врагом, отметили в СБУ, фигурант сначала фиксировал последствия вражеских атак по Одессе, для конспирации он постоянно менял способы передвижения: маршрутными автобусами или пешком.

«Впоследствии он получил указание выявить украинские нефтебазы, чтобы нацелить на них реактивные дроны и ракетное вооружение страны-агрессора. Для этого фигурант по инструкции куратора из РФ приобрел GPS-трекеры, настроил их по рекомендациям рашиста и установил на автоцистерны», — подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ

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