Видео: В мастерской по производству взрывчатых веществ 47-й бригады российские снаряды превращают в тротил
В мастерской по производству взрывчатых веществ 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» продемонстрировали работу саперов, плавящих тротил для выполнения боевых задач.
Как рассказал начальник мастерской с позывным «Почтальон», взрывчатое вещество нужно расплавить, точно отмерить и залить в форму соответствующего размера. Это необходимо для обеспечения эффективного поражения вражеской техники и живой силы.
Часть тротила специалисты получают из российских снарядов, найденных на поле боя или после обстрелов. Таким образом, взрывчатка, которую оккупанты направляют против украинцев, в конечном итоге может быть использована против них самих.
«Подчеркиваем: не пытайтесь повторить то, что вы видели в видео, самостоятельно — это опасно для жизни и здоровья в неумелых руках», — говорится в сообщении.
Как это происходит, рассказали в видео 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».
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