W warsztacie materiałów wybuchowych 47. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Magura” zaprezentowano pracę saperów, którzy topią trotyl w celu realizacji zadań bojowych.

Jak wyjaśnił kierownik warsztatu o pseudonimie „Poštar”, substancję wybuchową należy stopić, dokładnie odmierzyć i wlać do formy o odpowiednim rozmiarze. Jest to niezbędne do zapewnienia skutecznego niszczenia wrogiej techniki i sił żywych.

Część trotylu specjaliści pozyskują z rosyjskich pocisków znalezionych na polu bitwy lub po ostrzałach. W ten sposób materiały wybuchowe, które okupanci kierują przeciwko Ukraińcom, mogą ostatecznie zostać wykorzystane przeciwko nim samym.

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„Podkreślamy, aby nie próbować samodzielnie powtarzać tego, co widać na filmie, ponieważ w nieumiejętnych rękach stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia” – czytamy w komunikacie.

Jak to wygląda, pokazano w filmie 47. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Magura”.

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