Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie wojska odzyskują terytoria podczas serii operacji ofensywnych, a pozycja Ukrainy na polu walki jest najsilniejsza od pewnego czasu. Informuje o tym The Guardian. Według prezydenta otrzymał on te dane z raportu starszych dowódców.

Zełenski po raz pierwszy wspomniał o operacji „Veles”, która przewiduje wykorzystanie rurociągów w północno-wschodniej Ukrainie. Poinformował także o operacji powietrznodesantowej na wschodzie oraz o operacji „Vivaldi” bardziej na północ. Jej celem jest niedopuszczenie do rosyjskich postępów na kluczowych kierunkach.

Uderzenia w infrastrukturę

Rosja, państwo-agresor, w nocy przeprowadziła uderzenia, które uszkodziły kampus uniwersytecki oraz Most Południowy w Kijowie. Zełenski nazwał to poważną eskalacją przeciwko ukraińskiej logistyce. Ukraińskie źródło wojskowe przekazało Reutersowi, że most został trafiony czterema rakietami balistycznymi Iskander.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prezydent poinformował również o atakach na obiekty energetyczne, logistykę i infrastrukturę w kolejnych 10 regionach. Wobec nasilenia ataków na mosty mer Kijowa ogłosił plany przeznaczenia 1 mld hrywien, czyli około 22 mln dolarów, na budowę przepraw wodnych przez Dniepr, który dzieli stolicę na dwie części.

Rozmowa liderów Finlandii i Norwegii

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Støre telefonicznie wezwali rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie, według gazety, lokalne zawieszenie broni na południu Ukrainy najwyraźniej się utrzymywało.

Osobno Polska planuje utworzyć centrum obsługi technicznej amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Według wiceminister obrony Polski Sobkowiak-Czarneckiej będzie to jedyne takie centrum poza Stanami Zjednoczonymi.

Czytaj nas na