Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные возвращают территории в ходе серии наступательных операций, а положение Украины на поле боя является самым сильным за некоторое время. Об этом сообщает The Guardian. По словам президента, эти данные он получил из доклада старших командиров.

Зеленский впервые упомянул операцию «Велес», предусматривающую использование трубопроводов на северо-востоке Украины. Он также сообщил о воздушно-штурмовой операции на востоке и операции «Вивальди» севернее. Ее цель — не допустить российского продвижения на ключевых направлениях.

Удары по инфраструктуре

Россия, государство-агрессор, ночью нанесла удары, повредившие университетский кампус, а также Южный мост в Киеве. Зеленский назвал это серьезной эскалацией против украинской логистики. Украинский военный источник сообщил Reuters, что по мосту ударили четырьмя баллистическими ракетами «Искандер».

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Президент также заявил об атаках на энергетические объекты, логистику и инфраструктуру еще в 10 регионах. На фоне усиления атак на мосты мэр Киева сообщил о планах выделить 1 млрд гривен, или около 22 млн долларов, на строительство водных переправ через Днепр, который разделяет столицу на две части.

Звонок лидеров Финляндии и Норвегии

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по телефону призвали российского президента Владимира Путина прекратить войну против Украины. В то же время, по данным издания, локальное прекращение огня на юге Украины, по-видимому, сохранялось.

Отдельно Польша планирует разместить центр технического обслуживания американских систем противовоздушной обороны Patriot. По словам заместительницы министра обороны Польши Собковяк-Чарнецкой, это будет единственный такой центр за пределами США.

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