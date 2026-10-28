Президент Зеленський заявив про повернення територій у наступах — The Guardian

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові повертають території під час серії наступальних операцій, а становище України на полі бою є найсильнішим за певний час. Про це повідомляє The Guardian. За словами президента, такі дані він отримав із доповіді старших командирів.

Зеленський уперше згадав операцію «Велес», що передбачає використання трубопроводів на північному сході України. Він також повідомив про повітряно-штурмову операцію на сході та операцію «Вівальді» північніше. Її метою є недопущення російського просування на ключових напрямках.

Удари по інфраструктурі

Росія, держава-агресор, уночі завдала ударів, які пошкодили університетський кампус, а також Південний міст у Києві. Зеленський назвав це серйозною ескалацією проти української логістики. Українське військове джерело повідомило Reuters, що по мосту вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер».

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Президент також заявив про атаки на енергетичні об’єкти, логістику та інфраструктуру ще в десяти регіонах. На тлі посилення атак на мости мер Києва повідомив про плани виділити 1 млрд гривень, або близько 22 млн доларів, на будівництво водних переправ через Дніпро, який розділяє столицю на дві частини.

Дзвінок лідерів Фінляндії та Норвегії

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре телефоном закликали російського президента Владіміра Путіна припинити війну проти України. Водночас, за даними видання, локальне припинення вогню на півдні України, схоже, зберігалося.

Окремо Польща планує розмістити центр технічного обслуговування американських систем протиповітряної оборони Patriot. За словами заступниці міністра оборони Польщі Собковяк-Чарнецької, це буде єдиний такий центр за межами США.

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