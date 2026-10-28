总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰军队正在一系列进攻行动中收复领土，乌克兰在战场上的处境是一段时间以来最强的。《卫报》报道。总统表示，他从高级指挥官的报告中获得了这些信息。

泽连斯基首次提到“韦莱斯”行动，该行动涉及在乌克兰东北部使用管道。他还报告了东部的一次空降突击行动，以及更北部的“维瓦尔第”行动。其目标是阻止俄罗斯在关键方向推进。

对基础设施的打击

俄罗斯，这一侵略国，夜间发动袭击，导致一处大学校园以及基辅的南桥受损。泽连斯基称，这是针对乌克兰物流的严重升级。一名乌克兰军方消息人士告诉路透社，该桥遭到4枚“伊斯坎德尔”弹道导弹袭击。

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总统还表示，另外10个地区的能源设施、物流和基础设施遭到攻击。在针对桥梁的袭击加剧之际，基辅市长宣布计划拨款10亿格里夫纳，约合2200万美元，用于在将首都分为两部分的第聂伯河上建设水上渡口。

芬兰和挪威领导人通话

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒通过电话敦促俄罗斯总统弗拉基米尔·普京停止对乌克兰的战争。同时，据该报报道，乌克兰南部的局部停火似乎仍在维持。

此外，波兰计划设立美国“爱国者”防空系统的技术维护中心。波兰国防部副部长索布科维亚克-查尔内茨卡表示，这将是美国境外唯一的此类中心。

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