W Charkowie wybuchł pożar po uderzeniu rosyjskiego drona; są ofiary

Rosyjski dron uderzył w dzielnicę Osnovjansk w Charkowie, co spowodowało pożar. Według wstępnych danych są ofiary.

Poinformował o tym burmistrz Ihor Terechow.

„W miejscu uderzenia wybuchł pożar... Napływają informacje o poszkodowanych – ich liczba i stan są obecnie ustalane” – napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie w środę.

Wcześniej Rosja zaatakowała Pawłograd, w wyniku czego ranny został 15-letni chłopiec.

W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski; są ranni.

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