W Charkowie wybuchł pożar po uderzeniu rosyjskiego drona; są ofiary
Rosyjski dron uderzył w dzielnicę Osnovjansk w Charkowie, co spowodowało pożar. Według wstępnych danych są ofiary.
Poinformował o tym burmistrz Ihor Terechow.
„W miejscu uderzenia wybuchł pożar... Napływają informacje o poszkodowanych – ich liczba i stan są obecnie ustalane” – napisał Terechow na swoim kanale w Telegramie w środę.
Wcześniej Rosja zaatakowała Pawłograd, w wyniku czego ranny został 15-letni chłopiec.
W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.
W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski; są ranni.