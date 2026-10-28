В Харькове после удара российского дрона вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Российский беспилотник попал в Основянский район Харькова, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«На месте попадания пожар... Поступает информация о пострадавших — их количество и состояние уточняются», — написал Терехов в своем Telegram-канале в среду.

Ранее Россия атаковала Павлоград, ранен 15-летний подросток.

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

Россияне за сутки нанесли 846 ударов по Запорожской области, есть раненые.

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