Відео: У майстерні вибухівки 47-ї бригади російські снаряди перетворюють на тротил

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У майстерні вибухівки 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» показали роботу саперів, які плавлять тротил для виконання бойових завдань.

Як розповів начальник майстерні на позивний «Поштар», вибухову речовину потрібно розплавити, точно відміряти та залити у форму відповідного розміру. Це необхідно, щоб забезпечувати ефективне ураження ворожої техніки та живої сили.

Частину тротилу фахівці отримують із російських снарядів, знайдених на полі бою або після обстрілів. Таким чином, вибухівка, яку окупанти спрямовують проти українців, зрештою може бути використана проти них самих.

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“Наголошуємо, не намагайтеся повторити побачене у відео самотужки, це небезпечно для життя та здоровʼя у невмілих руках”, - про це йдеться в повідомленні.

Як це відбувається, розповіли у відео 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

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