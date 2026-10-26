敖德萨警方逮捕了一名涉嫌在装有燃油的油罐车上安装俄罗斯GPS追踪器的嫌疑人

在敖德萨，乌克兰安全局（SBU）的军事反间谍部门逮捕了一名男子，他涉嫌在装有燃油的油罐车上安装GPS追踪器，以协助策划俄罗斯的袭击。据调查显示，这些设备可能被用于追踪运输车辆的行踪。

“根据在敖德萨采取的先发制人行动，一名正在燃油罐车上安装GPS追踪器的俄罗斯间谍已被拘留。 通过这种方式，敌方企图追踪这些车辆的加油地点，进而查明该地区油库的坐标，”通报中写道。

乌克兰安全局记录显示，该嫌疑人至少在军用加油车和民用油罐车上各安装了一个可供俄罗斯特工远程访问的“追踪器”。

“一旦获得坐标，敌人计划对燃料储存设施发动大规模打击。这可能会破坏国防军的后勤补给，并动摇该地区的局势。 乌克兰安全局（SBU）人员及时揭露了俄方分子的阴谋，拆除了间谍装置并逮捕了该特工，”乌克兰安全局通报称。

经调查发现，执行敌方任务的是一名20岁、曾就读于敖德萨某大学的学生，他当时在邮局兼职做搬运工。

“他在因学业不振被开除后，通过Telegram频道寻找‘轻松’的赚钱机会，从而引起了俄罗斯特工的注意，”SBU指出。

SBU指出，该嫌疑人同意与敌人合作后，起初负责记录俄军对敖德萨的袭击后果，为掩人耳目，他不断变换出行方式：有时乘坐公交车，有时步行。

“随后，他接到指令，要求侦察乌克兰的石油储备基地，以便为侵略国的喷气式无人机和导弹武器提供瞄准修正。 为此，该嫌疑人按照来自俄罗斯的联络人的指示购买了GPS追踪器，根据该俄罗斯人的建议进行设置，并将其安装在油罐车上，”乌克兰安全局强调道。

在搜查过程中，从该嫌疑人处查获了一部存有为敌方工作的证据的智能手机。

安全局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第111条第2款（在战时状态下实施的国家叛国罪）向其告知了嫌疑。

该男子目前被羁押，不得保释。他可能面临终身监禁并没收财产的刑罚。

来源：乌克兰安全局

此前，乌克兰曾判处俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）的特工有罪，罪名是策划对斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克的袭击。

此外，根据乌克兰安全局提供的证据，法院还对俄罗斯军事情报总局（格鲁乌）一个间谍作战小组的成员作出了另一项有罪判决。该组织于2024年夏季在哈尔科夫州被乌克兰安全局揭露并瓦解。

此外，乌克兰安全局还在波尔塔瓦州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍正策划暗杀某军事单位指挥官。

乌克兰安全局还逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍在里夫内市中心的一处政府机构附近放置了爆炸物。

此前，SBU反间谍部门在顿涅茨克州抓获了一名俄罗斯军事情报局特工，该特工曾在斯洛维扬斯克方向引导制导炸弹和攻击型无人机实施打击。

一名俄罗斯特工在第聂伯市的多家企业频繁更换工作岗位，以此获取情报以协助调整俄罗斯的打击行动。最终，该男子进入一家国防企业工作，并在那里绘制了车间和仓库的详细示意图。

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