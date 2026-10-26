Flota Czarnomorska Federacji Rosyjskiej nie może korzystać z bazy remontowej na okupowanym Krymie

Rosyjscy okupanci nie mogą korzystać z bazy remontowej Floty Czarnomorskiej na tymczasowo okupowanym Krymie. Takie oświadczenie wydały Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy, wykluczając możliwość korzystania z niej przez rosyjskich żołnierzy – poinformował rzecznik Sił Morskich Dmytro Pletenczuk.

Informację tę przekazał na antenie telemaratonu rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

„Baza remontowa na Krymie to jak pusty warsztat samochodowy – pozornie istnieje, a personel nawet przychodzi do pracy, ale jest jeden problem – wjazd jest zaminowany. Nie ma chętnych, by wjechać na Krym i coś tam naprawić. Praktyka pokazała, że na Krymie nie ma miejsc, które mogłyby być bezpieczne, jeśli się tam zatrzymasz. Co więcej, dotyczy to nie tylko Krymu. Nawet w niektórych innych bazach, mimo pewnych możliwości naprawczych, w praktyce jest to niemożliwe” – zauważył Pletenczuk.

Ocenił również możliwości remontowe Floty Czarnomorskiej RF w portach Ochamczyry (gruzińska Abchazja) i Noworosyjsk.

„Oczamczyra nie jest bazą ani portem, który pozwala na stacjonowanie tam dużych jednostek bojowych. Jest to baza, którą można by wykorzystać na przykład na potrzeby straży przybrzeżnej FSB Rosji. Taka jest jej skala i nie ma to nic wspólnego z Flotą Czarnomorską. Pozostaje jedynie Noworosyjsk jako baza, która posiada ufortyfikowany perymetr obronny i która pod względem parametrów technicznych, głębokości oraz dostępności nabrzeża pozwala na utrzymywanie tam takiej liczby okrętów” – powiedział Pletenczuk.

Wcześniej na Krymie FSB zatrzymała mężczyznę podejrzanego o przekazywanie danych dotyczących Floty Czarnomorskiej.

Ponadto dowódcy Floty Czarnomorskiej RF postawiono zarzuty w związku z atakiem na Kijów.

Okupanci ukrywają uszkodzone okręty Floty Czarnomorskiej w zatokach Sewastopola.

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