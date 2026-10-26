Черноморский флот РФ не может пользоваться ремонтной базой в оккупированном Крыму

Российские оккупанты не могут использовать ремонтную базу Черноморского флота во временно оккупированном Крыму. Об этом заявили в Военно-морских силах ВСУ, исключив возможность её использования российскими военными, сообщил пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Ремонтная база в Крыму — это как пустая СТО: она вроде бы есть, и даже персонал ходит на работу, но есть одна проблема — въезд заминирован. Желающих зайти в Крым и что-то там отремонтировать нет. Практика показала, что в Крыму нет мест, которые могут быть безопасными, если вы окажетесь в западне. Более того, это касается не только Крыма. Даже в некоторых других пунктах базирования и при наличии определенных возможностей для ремонта — фактически это невозможно», — отметил Плетенчук.

Он также оценил ремонтные возможности для ЧФ РФ в портах Очамчиры (грузинская Абхазия) и Новороссийска.

«Очамчира — это не та база и гавань, которая позволяет размещать там крупные боевые единицы. Это база, которую можно было бы использовать, например, для нужд морской охраны ФСБ РФ. Вот такой у неё масштаб, и речь здесь не идёт о Черноморском флоте. Остается только Новороссийск как база, которая имеет укрепленный оборонительный периметр и которая по своим техническим параметрам, глубинам, наличию причального фронта позволяет удерживать там такое количество кораблей», — сказал Плетенчук.

Ранее в Крыму ФСБ задержала мужчину по подозрению в передаче данных о Черноморском флоте.

Кроме того, командующему Черноморским флотом РФ объявили подозрение в нанесении удара по Киеву.

Оккупанты прячут поврежденные корабли Черноморского флота в бухтах Севастополя.

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