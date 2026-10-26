俄罗斯黑海舰队无法使用位于被占领的克里米亚的维修基地

俄罗斯占领军无法使用位于临时被占领的克里米亚的黑海舰队维修基地。乌克兰武装部队海军发言人德米特罗·普列滕丘克表示，海军方面已排除俄军使用该基地的可能性。

乌克兰武装部队海军发言人德米特罗·普列滕丘克在电视马拉松直播中透露了这一消息。

“克里米亚的维修基地就像一家空荡荡的汽车维修站，表面上看似存在，甚至还有员工上班，但有一个大问题——入口处布满了地雷。 根本没人愿意进入克里米亚去维修什么。实践证明，在克里米亚，如果你被困在那里，根本没有安全的地方。而且，这不仅限于克里米亚。 “即使在其他一些驻地，即便具备一定的维修能力，实际上也根本无法进行维修，”普列滕丘克指出。

他还评估了俄罗斯黑海舰队在奥恰姆奇拉（格鲁吉亚阿布哈兹）和新罗西斯克港口的维修能力。

“奥恰姆奇拉并非能够部署大型作战单元的基地和港口。该基地仅可用于满足俄罗斯联邦安全局（FSB）海上警卫队等需求。这就是它的规模，与黑海舰队无关。 目前仅剩新罗西斯克作为基地，该基地拥有加固的防御外围，且其技术参数、水深及泊位条件均允许停泊如此数量的舰船，”普列滕丘克表示。

此前，俄罗斯联邦安全局在克里米亚拘留了一名男子，其涉嫌泄露有关黑海舰队的情报。

此外，俄罗斯黑海舰队司令因对基辅发动袭击而被宣布涉嫌犯罪。

占领者在塞瓦斯托波尔的海湾中掩埋受损的黑海舰队舰船。

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