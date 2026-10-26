Чорноморський флот РФ не може користуватися ремонтною базою в окупованому Криму

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Російські окупанти не можуть використовувати ремонтну базу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму. Про це заявили у Військово-морських силах ЗСУ, виключивши можливість її використання російськими військовими, повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Ремонтна база у Криму - це як порожнє СТО, воно ніби є, і навіть персонал ходить на роботу, але одна біда – в’їзд заміновано. Охочих зайти в Крим і щось там поремонтувати немає. Практика показала, що у Криму немає місць, які можуть бути безпечними, якщо ви станете на прикол. Більше того, це стосується не тільки Криму. Навіть у деяких інших пунктах базування і за наявності деяких спроможностей для ремонту – фактично це неможливо», – зазначив Плетенчук.

Він також оцінив ремонтні спроможності для ЧФ РФ у портах Очамчири (грузинська Абхазія) та Новоросійська.

«Очамчира – це не та база й гавань, яка дозволяє там розміщувати великі бойові одиниці. Це база, яку можна було б використовувати, наприклад, для потреб морської охорони ФСБ РФ. Ось це її масштаб, і це – не про Чорноморський флот. Залишається лише Новоросійськ як база, яка має укріплений оборонний периметр і який за своїми технічними параметрами, глибинами, наявністю причального фронту дозволяє утримувати там таку кількість кораблів», - сказав Плетенчук.

Раніше у Криму ФСБ затримала чоловіка за підозрою у передачі даних про Чорноморський флот.

Окрім того, командувачу Чорноморського флоту РФ оголосили підозру за удар по Києву.

Окупанти ховають пошкоджені кораблі Чорноморського флоту в бухтах Севастополя.

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