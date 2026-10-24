Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o przywróceniu działania systemów łączności satelitarnej Starlink/Starshield przy prędkości przekraczającej 400 km/h. Według danych resortu łączność pozostaje stabilna.

„Systemy monitorujące Ministerstwa Obrony odnotowują przywrócenie prędkości systemów Starlink/Starshield. Rejestrujemy prędkość przekraczającą 400 km/h, łączność jest stabilna.

To kolejny przykład, kiedy bezpośredni dialog i stanowcze stanowisko Prezydenta Ukrainy na najwyższym szczeblu przynoszą rezultaty. A ten wynik jest przede wszystkim ważny dla naszego frontu, dla żołnierzy, działania dronów, logistyki i łączności.

Ministerstwo Obrony nadal monitoruje i rejestruje działanie systemów Starlink/Starshield” – skomentował minister obrony Jewhen Chmara.

W Ministerstwie Obrony podkreślają, że stabilne działanie łączności satelitarnej ma kluczowe znaczenie dla ukraińskich żołnierzy, w szczególności dla sterowania dronami, zapewnienia logistyki oraz utrzymania łączności na froncie. Resort nadal śledzi działanie systemów Starlink/Starshield.

Oświadczył to minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara w komentarzu przekazanym Ministerstwu Obrony.

Systemy łączności satelitarnej Starlink i Starshield zaczęły działać podczas ruchu z prędkością ponad 161 km/h. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy w komentarzu dla mediów.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonej dla ukraińskich żołnierzy.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink w czasie wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

Czytaj nas na