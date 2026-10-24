Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink на скорости свыше 400 км/ч

Министерство обороны Украины сообщило о возобновлении работы систем спутниковой связи Starlink/Starshield на скорости свыше 400 км/ч. По данным ведомства, связь остается стабильной.

«Системы мониторинга Министерства обороны фиксируют восстановление скорости Starlink/Starshield. Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна.

Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция Президента Украины на самом высоком уровне приносят результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи.

Министерство обороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/Starshield», — прокомментировал министр обороны Евгений Хмара.

В Минобороны отмечают, что стабильная работа спутниковой связи имеет важное значение для украинских военных, в частности для управления беспилотниками, обеспечения логистики и поддержания связи на фронте. Ведомство продолжает следить за работой систем Starlink/Starshield.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара в комментарии, предоставленном Министерству обороны.

Спутниковые системы связи Starlink и Starshield начали работать во время движения со скоростью более 161 км/ч. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии для СМИ.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

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