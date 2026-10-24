乌克兰国防部确认，Starlink在时速超过400公里的情况下恢复了运行

乌克兰国防部通报称，Starlink/Starshield卫星通信系统已在超过400公里/小时的速度下恢复运行。据该部消息，通信状态保持稳定。

“国防部的监测系统记录到Starlink/Starshield系统速度已恢复。目前测得速度超过400公里/小时，通信稳定。

这再次证明，乌克兰总统在最高层面的直接对话和坚定立场取得了成效。这一成果对我们的前线、军人、无人机运作、后勤保障及通信工作尤为重要。

“国防部将继续监测并记录Starlink/Starshield的运行情况，”国防部长叶夫根尼·赫马拉评论道。

国防部强调，卫星通信的稳定运行对乌克兰军队至关重要，特别是对于无人机操控、后勤保障以及前线通信的维持。 该部将继续密切关注Starlink/Starshield系统的运行情况。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉在向国防部提供的评论中表示了这一点。

Starlink和Starshield卫星通信系统已在时速超过161公里的移动状态下投入运行。乌克兰国防部在向媒体发表的评论中透露了这一消息。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对Starshield（即面向乌克兰军方的Starlink卫星系统军用版）的速度限制及运行限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间“星链”系统的情况加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了保护国家主权，有必要实现供应商多元化。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基透露，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局曾多次要求SpaceX公司限制或扩大Starlink卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

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