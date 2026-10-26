总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰、美国和俄罗斯这一侵略国将于11月举行三方会谈。其目标应是重启乌克兰与俄罗斯之间已暂停的谈判进程。据《卫报》报道。

乌克兰的立场

泽连斯基表示，乌克兰已准备好进行对话。在他看来，领土问题应在领导人层面讨论，而其他议题应由技术工作组处理。

总统还表示，基辅不会在三方会谈中讨论对乌克兰武装力量的限制或战后的强制中立。他再次支持与弗拉基米尔·普京会面，因为他认为普京是俄罗斯唯一能够就结束战争作出关键决定的人。

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袭击与防空

泽连斯基称，在一周内，俄罗斯军队对乌克兰使用了约1600枚制导航空炸弹、48枚各类导弹，其中包括弹道导弹，以及近2300架攻击型无人机。他呼吁西方伙伴加快交付用于防空的拦截弹。

总统表示，美国已完全恢复有关俄罗斯可能发动弹道导弹袭击的预警，这些预警对乌克兰防空系统十分重要。泽连斯基在奥斯陆会见美国特使史蒂夫·威特科夫后还表示，SpaceX的Starshield卫星互联网已恢复运行。

泽连斯基曾多次表示，如果莫斯科停止袭击乌克兰能源基础设施，或者美国允许在俄罗斯领土上空使用Starshield来发现弹道导弹发射地点，或向乌克兰提供“爱国者”系统，乌克兰可以停止袭击俄罗斯炼油厂。

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