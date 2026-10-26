Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w listopadzie ma odbyć się trójstronne spotkanie Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, państwa-agresora. Jego celem ma być wznowienie zawieszonego procesu negocjacyjnego między Ukrainą a Rosją. Poinformował o tym The Guardian.

Stanowisko Ukrainy

Według Zełenskiego Ukraina jest gotowa do rozmów. Kwestie terytorialne, jego zdaniem, należy rozpatrywać na szczeblu przywódców, podczas gdy pozostałymi tematami powinny zajmować się grupy techniczne.

Prezydent oświadczył również, że Kijów nie będzie omawiał podczas trójstronnego spotkania ograniczeń dla Sił Zbrojnych Ukrainy ani przymusowej neutralności po wojnie. Ponownie opowiedział się za spotkaniem z Władimirem Putinem, ponieważ uważa go za jedyną osobę w Rosji zdolną do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących zakończenia wojny.

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Ataki i obrona przeciwlotnicza

Zełenski poinformował, że w ciągu tygodnia rosyjskie wojska użyły przeciwko Ukrainie około 1 600 kierowanych bomb lotniczych, 48 rakiet różnego typu, w tym balistycznych, a także niemal 2 300 dronów uderzeniowych. Wezwał zachodnich partnerów do przyspieszenia dostaw pocisków przechwytujących dla obrony przeciwlotniczej.

Według prezydenta Stany Zjednoczone w pełni przywróciły ostrzeżenia o prawdopodobnych rosyjskich uderzeniach rakietami balistycznymi, ważne dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem w Oslo Zełenski oświadczył również, że satelitarny internet Starshield firmy SpaceX znów działa.

Zełenski wielokrotnie oświadczał, że Ukraina może zaprzestać uderzeń w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, jeśli Moskwa przerwie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną albo jeśli USA zezwolą na wykorzystywanie Starshield nad terytorium Rosji do wykrywania miejsc startu rakiet balistycznych lub przekażą Ukrainie systemy Patriot.

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