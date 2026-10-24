俄罗斯袭击了日托米尔州的能源基础设施和一家民用企业

10月24日夜间，俄军再次对日托米尔州发动袭击。日托米尔市辖区的能源基础设施和一家民用企业遭到袭击。

据维塔利·布内奇科称，此次敌方袭击未造成人员伤亡。

“敌人不断对日托米尔州实施恐怖袭击，一再对该州境内的民用设施发动打击，”日托米尔州行政管理局负责人指出。

目前，相关部门仍在继续清理夜间袭击造成的后果，并记录俄罗斯军队的战争罪行。

吉特米尔州军事行政管理局局长维塔利·布内奇科通报了这一情况。

10月23日，在切尔尼戈夫州，由于俄罗斯对一家企业的袭击，一名男子死亡，另有18人受伤。其中7名伤者需要住院治疗，其余人员在现场接受了医疗救助。

10月20日，俄罗斯对第聂伯市郊仓库的袭击造成的死亡人数已升至三人。一名在袭击中受重伤的33岁男子在医院不治身亡。

需要指出的是，10月23日24小时内，苏姆州因俄罗斯炮击导致7名平民受伤。 16个社区的25个居民点遭到敌方袭击。俄军损毁了居民住宅、教育机构、行政办公楼、交通工具及其他民用基础设施。

在赫尔松州，10月23日过去24小时内，因俄罗斯炮击，另有6人受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了各居民点，造成民居、车辆及基础设施受损。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击导致两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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