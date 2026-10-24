代号为“泽尔古特”的尼基塔是一名俄罗斯公民，目前作为乌克兰总情报局“西伯利亚营”的一员在乌克兰阵营作战，他向俄罗斯军人发出了呼吁。 他呼吁他们不要服从指挥部的命令，而是投降或加入站在乌克兰一方作战的部队。

据这名战士称，部分俄罗斯军人已开始意识到战争中究竟发生了什么，以及指挥部对他们的真实态度。

据该士兵称，部分俄罗斯军人已经意识到战争的真相以及指挥部对他们的真实态度。他指出，士兵们开始明白：问题不仅在于官方宣称的战争原因，更在于他们并未被当作人来对待。

“抵制你们指挥部的命令。投降。就这样。否则你们迟早会死。是的，别无他法。或者，加入‘RDK’或其他将站在乌克兰一边作战的营，”泽尔古特说道。

他还表示，俄罗斯军队中已经出现了大量逃兵。这位士兵认为，对于俄罗斯军人来说，投奔乌克兰或投降，是保住性命的机会。

“我们总是乐于接纳这样的士兵。至少这是生存、保住性命的机会。这一点毋庸置疑，”他补充道。

他在接受“Znaem 24”频道采访时谈到了这一点。

前线过去24小时内发生了181起交火事件，其中康斯坦丁诺夫斯克方向的交火最为激烈。

两个月来，特种作战部队第8团的作战人员已击毙超过25名占领军士兵，并俘虏了另外13人。

10月22日及23日凌晨，乌克兰国防军对乌克兰临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存和发射点、弹药及后勤物资仓库，以及俄军指挥所。

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