Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре и гражданскому предприятию в Житомирской области
В ночь на 24 октября российские войска вновь нанесли удары по Житомирской области. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской общине.
По словам Виталия Бунечка, в результате вражеских ударов погибших и пострадавших нет.
«Враг не прекращает терроризировать Житомирскую область, то и дело нанося удары по гражданским объектам на территории области», — отметил глава Житомирской областной государственной администрации.
В настоящее время соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки и документировать военные преступления российских войск.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
В Черниговской области в результате российских ударов по предприятию в течение 23 октября погиб мужчина, ещё 18 человек получили ранения. Семеро пострадавших нуждались в госпитализации, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября возросло до трёх. В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжёлые ранения во время атаки.
Напомним, в Сумской области в результате российских обстрелов в течение суток 23 октября пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.
В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.
Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.
Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.