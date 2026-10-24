Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре и гражданскому предприятию в Житомирской области

В ночь на 24 октября российские войска вновь нанесли удары по Житомирской области. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура и гражданское предприятие в Житомирской общине.

По словам Виталия Бунечка, в результате вражеских ударов погибших и пострадавших нет.

«Враг не прекращает терроризировать Житомирскую область, то и дело нанося удары по гражданским объектам на территории области», — отметил глава Житомирской областной государственной администрации.

В настоящее время соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки и документировать военные преступления российских войск.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В Черниговской области в результате российских ударов по предприятию в течение 23 октября погиб мужчина, ещё 18 человек получили ранения. Семеро пострадавших нуждались в госпитализации, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября возросло до трёх. В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжёлые ранения во время атаки.

Напомним, в Сумской области в результате российских обстрелов в течение суток 23 октября пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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