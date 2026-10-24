W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 181 starć bojowych. Najintensywniejsze ataki rosyjskich wojsk miały miejsce na kierunku Kostiantynówskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 23 szturmy. W sumie przeciwnik przeprowadził 88 nalotów, zrzucił 309 kierowanych bomb lotniczych i wykorzystał ponad 10 tysięcy dronów-kamikadze.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili również 2755 ostrzałów miejscowości i pozycji wojsk ukraińskich, w tym 45 z użyciem rakietowych systemów ognia salwowego. Liczba dronów-kamikadze wykorzystanych przez wroga wyniosła 10 270.

Jednocześnie siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły dwa obszary skupiska sił ludzkich i sprzętu wroga, trzy działa, punkt dowodzenia dronami oraz dwa kolejne ważne obiekty okupantów.

Rosyjskim ostrzałom poddano następujące miejscowości w obwodzie sumskim: Bezsalówka, Koreniok, Tovstodubowe, Ulanowe, Rogizne, Neskuczne, Bachiwsk, Wolfine, Wowkivka, Kozache, Smoline, Bruski, Nowowasiłowka, Sopycz, Baranówka, Równe, Smykarówka i Nowa Huta. Pod ostrzałem wroga znalazła się również Michalczyna-Sloboda w obwodzie czernihowskim.

W miejscowości Tovstodubowe rosyjskie wojska przeprowadziły atak lotniczy. Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim przeciwnik w ciągu ostatniej doby użył sześciu kierowanych bomb lotniczych, przeprowadzając dwa naloty, a także dokonał 47 ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości.

Kierunek południowo-slobozhański

Ukraińskie siły zbrojne odparły pięć ataków rosyjskich najeźdźców. Wróg próbował przeprowadzić ofensywę w rejonach Ochrimówki, Rybalczyna i Czugunówki.

Kierunek Kupiański

Wojska rosyjskie pięciokrotnie próbowały poprawić swoją pozycję taktyczną. Działania ofensywne wróg prowadził w kierunku Radkivki i Podoliw.

Kierunek Liman

Ukraińscy obrońcy powstrzymali trzy próby wbicia się okupantów w linię obrony. Wrogowie prowadzili działania szturmowe w kierunku Zaricznego, Zakitnego i Kolodziw.

Kierunek Słowiański

Wojska rosyjskie przeprowadziły pięć ataków w rejonach Ozernogo, Krywej Łuki, Piskunówki i Raj-Oleksandrówki.

Kierunek Kramatorska

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych na tym kierunku.

Kierunek Kostiantynów

Kierunek ten stał się jednym z najgorętszych na froncie w ciągu ostatniej doby. Ukraińskie siły zbrojne odnotowały 23 ataki rosyjskich najeźdźców.

Przeciwnik próbował przeprowadzić ofensywę w pobliżu Kostiantynówki, a także posuwać się w kierunku Drużkivki, Nowoseliwki, Mykołajpilla, Nowopawłówki, Toretska, Vilnego i Rusynego Jaru.

Kierunek Pokrowski

Na kierunku Pokrowskim ukraińscy obrońcy odparli 19 ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w kierunku Dobropilla, Swiatohorówki, Czernihówki, Mirnego, Huliwego, Siergiiwki, Molodeckiego i Nowopawłówki.

Kierunek Aleksandrowski

Rosyjscy okupanci raz próbowali szturmować ukraińskie pozycje w kierunku Mirnego.

Kierunek Huliaipil

Wróg dziesięć razy zaatakował pozycje Sił Obronnych. Rosyjskie wojska próbowały posuwać się naprzód w kierunku Uspisznego, Rizdvyanki, Hirko i Jegorówki.

Kierunek Orichów

Na tym odcinku frontu rosyjscy najeźdźcy dwukrotnie próbowali przeprowadzić atak w kierunku Pawłówki i Czerwonej Krynicy.

Kierunek przydnieprowski

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych na kierunku przydnieprowskim.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2026 r., wynoszą około 1 576 600 osób. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie straciły kolejnych 1 980 żołnierzy.

W ciągu dwóch miesięcy operatorzy 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.

Siły obronne Ukrainy 22 października oraz w nocy z 22 na 23 października przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych celów znalazły się miejsca przechowywania i startu dronów bojowych, magazyny amunicji i środków materialno-technicznych, a także punkt dowodzenia wojsk rosyjskich.

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