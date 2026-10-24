Россия нанесла удар по Черниговской области: один погибший и 18 раненых

В Черниговской области в результате российских ударов по предприятию в течение 23 октября погиб мужчина, ещё 18 человек получили ранения. Семеро пострадавших нуждались в госпитализации, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

По информации ОГА, семерых пострадавших доставили в больницу, ещё трое проходят амбулаторное лечение. Большинству раненых медики оказали необходимую помощь на месте. После попадания спасатели также тушили пожар.

Вечером российские войска нанесли удар по Новгороду-Северскому Черниговской области с помощью беспилотников «Гербера».

В результате атаки повреждены административные здания и хозяйственные помещения.

В селах Корюковской общины российские беспилотники «Молния» попали во дворы местных жителей.

В одном из домохозяйств повреждены окна и крыша жилого дома. Другое домохозяйство было полностью уничтожено.

Также российские войска атаковали село Рипкинской общины беспилотником «Герань».

В результате удара в пяти жилых домах выбило окна.

Таким образом, российские атаки в Черниговской области привели к гибели одного человека, ранению 18 человек и повреждению гражданской и административной инфраструктуры в нескольких общинах области.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября возросло до трёх. В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжёлые ранения во время атаки.

Напомним, в Сумской области в результате российских обстрелов за сутки, 23 октября, пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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