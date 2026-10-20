Відео: Спецпризначенці ГУР зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині

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Бійці спецпідрозділу Group 10 ГУР МО України під час семитижневої спецоперації на Сумщині зірвали наступальні плани російських військ і не допустили перерізання українських логістичних шляхів.

За цей час українські спецпризначенці зачистили від російських військових понад 600 гектарів лісу та передали зайняті позиції Силам оборони України.

У ГУР повідомили, що під час операції українські бійці уразили понад 1100 ворожих цілей, ліквідували 108 російських військових і взяли в полон ще 29.

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Джерело: ГУР МО України

Андрій Білецький очолить нове угруповання військ «Центр».

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо зі Святогірська. Він заявив, що місто залишається під контролем українських військових, і таким чином спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення населеного пункту.

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