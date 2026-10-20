Відео: Спецпризначенці ГУР зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині
Бійці спецпідрозділу Group 10 ГУР МО України під час семитижневої спецоперації на Сумщині зірвали наступальні плани російських військ і не допустили перерізання українських логістичних шляхів.
За цей час українські спецпризначенці зачистили від російських військових понад 600 гектарів лісу та передали зайняті позиції Силам оборони України.
У ГУР повідомили, що під час операції українські бійці уразили понад 1100 ворожих цілей, ліквідували 108 російських військових і взяли в полон ще 29.
Джерело: ГУР МО України
Андрій Білецький очолить нове угруповання військ «Центр».
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо зі Святогірська. Він заявив, що місто залишається під контролем українських військових, і таким чином спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення населеного пункту.