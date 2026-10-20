Żołnierze oddziału specjalnego Group 10 Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy podczas siedmiotygodniowej operacji specjalnej w obwodzie sumskim pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich i zapobiegli odcięciu ukraińskich szlaków logistycznych.

W tym czasie ukraińscy żołnierze sił specjalnych oczyścili z rosyjskich żołnierzy ponad 600 hektarów lasu i przekazali zajęte pozycje Siłom Obrony Ukrainy.

W GUR poinformowano, że podczas operacji ukraińscy żołnierze zniszczyli ponad 1100 celów wroga, zlikwidowali 108 rosyjskich żołnierzy i wzięli do niewoli kolejnych 29.

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Źródło: Główny Sztab Obrony Narodowej Ukrainy

Andrij Biletskyj stanie na czele nowej grupy wojsk „Centrum”.

Dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Bilecki nagrał oświadczenie wideo bezpośrednio ze Swiatohirska. Stwierdził, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, tym samym zaprzeczając oświadczeniom rosyjskiego kierownictwa o rzekomym zajęciu tej miejscowości.

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