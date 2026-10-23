Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową w Połtawie za pomocą dronów

W nocy z 22 na 23 października rosyjskie wojska zaatakowały Połtawę za pomocą dronów, trafiając w obiekt infrastruktury kolejowej. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Połtawie, Witalij Dyakivnych.

Okupanci wystrzelili drony w kierunku obiektu infrastruktury kolejowej.

„W Połtawie bezzałogowe statki powietrzne wroga zaatakowały obiekt infrastruktury kolejowej. Wstępnie – nie ma ofiar. Informacje są weryfikowane” – napisał Dyakivnych.

Wcześniej w obwodzie poltawskim ugaszono pożary po nocnym ataku Rosji.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie połtawskim.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód połtawski, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym nastolatek.

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