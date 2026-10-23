Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Полтавы с помощью дронов

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Полтаву с помощью беспилотников, поразив объект железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Оккупанты нанесли удар беспилотниками по объекту железнодорожной инфраструктуры.

«В Полтаве беспилотники противника атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется», – написал Дякивнич.

Ранее в Полтавской области потушили пожары после ночной атаки России.

Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.

До этого Россия атаковала Полтавскую область, пострадали трое человек, среди них подросток.

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