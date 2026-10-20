Видео: Спецназовцы ГУР расчистили более 600 гектаров леса в Сумской области
Бойцы спецподразделения Group 10 ГУР МО Украины в ходе семинедельной спецоперации в Сумской области сорвали наступательные планы российских войск и не допустили перерезания украинских логистических путей.
За это время украинские спецназовцы очистили от российских военных более 600 гектаров леса и передали занятые позиции Силам обороны Украины.
В ГУР сообщили, что в ходе операции украинские бойцы поразили более 1100 вражеских целей, ликвидировали 108 российских военнослужащих и взяли в плен ещё 29.
Источник: ГУР МО Украины
Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск «Центр».
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение непосредственно из Святогорска. Он заявил, что город остается под контролем украинских военных, и тем самым опроверг заявления российского руководства о якобы захвате населенного пункта.