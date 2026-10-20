Видео: Спецназовцы ГУР расчистили более 600 гектаров леса в Сумской области

Бойцы спецподразделения Group 10 ГУР МО Украины в ходе семинедельной спецоперации в Сумской области сорвали наступательные планы российских войск и не допустили перерезания украинских логистических путей.

За это время украинские спецназовцы очистили от российских военных более 600 гектаров леса и передали занятые позиции Силам обороны Украины.

В ГУР сообщили, что в ходе операции украинские бойцы поразили более 1100 вражеских целей, ликвидировали 108 российских военнослужащих и взяли в плен ещё 29.

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Источник: ГУР МО Украины

Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск «Центр».

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