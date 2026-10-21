Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября в Осло, Норвегия, заявил, что Киев вместе с европейскими партнерами подготовил предложения для продвижения к миру. Среди них — возможная трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России, государства-агрессора.

Как сообщает Anadolu Agency, Зеленский выступил на пресс-конференции вместе с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По словам президента, Украина не проигрывает войну, однако из-за российских атак теряет людей и время, а украинские дети лишены детства.

Предложения для мирного процесса

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам и поддерживает проработку различных форматов прекращения огня для деэскалации. Он выразил надежду, что США передадут Москве предложения Киева и европейских партнеров.

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Президент отметил, что к встрече в Осло присоединился спецпосланник США Стив Уиткофф, а также онлайн участвовал Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Они обсуждали чувствительные вопросы, гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины. По словам Зеленского, Уиткофф должен был отправиться в Россию на следующий день.

Энергетическое перемирие и поддержка США

Зеленский сказал, что Украина поддержала американское предложение об энергетическом перемирии, однако обвинил Россию, государство-агрессора, в продолжении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, Киев предлагал не наносить удары по чувствительным объектам российской энергетики, если Москва прекратит атаки на соответствующую инфраструктуру Украины.

Отдельно президент сообщил о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили связь Starlink, ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны и обмен разведывательными данными. Зеленский также заявил, что Украина получает от США разведданные, в том числе через систему раннего предупреждения о российских баллистических атаках, и подчеркнул: решения о будущем Украины могут быть легитимными только при участии Киева в переговорах.

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