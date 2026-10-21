乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基10月21日在挪威奥斯陆表示，基辅与欧洲伙伴共同准备了推动和平的提议。其中包括乌克兰、美国和俄罗斯这一侵略国领导人可能举行的三方会晤。

据阿纳多卢通讯社报道，泽连斯基与芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒共同出席了新闻发布会。泽连斯基表示，乌克兰没有输掉这场战争，但因俄罗斯的袭击而失去人员和时间，乌克兰儿童也被剥夺了童年。

和平进程的提议

泽连斯基表示，乌克兰已准备好进行谈判，并支持研究不同的停火模式以实现降级。他希望美国能将基辅及其欧洲伙伴的提议转达给莫斯科。

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总统指出，美国特使史蒂夫·威特科夫参加了奥斯陆会晤，美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳则在线参加。他们讨论了敏感问题、安全保障以及乌克兰战后重建。泽连斯基表示，威特科夫原定于次日前往俄罗斯。

能源停火与美国支持

泽连斯基称，乌克兰支持美国提出的能源停火建议，但指责俄罗斯这一侵略国继续袭击乌克兰能源基础设施。他表示，如果莫斯科停止袭击乌克兰相应的基础设施，基辅曾提议不打击俄罗斯能源领域的敏感设施。

总统还通报了他与美国国务卿马尔科·鲁比奥的谈话。双方讨论了Starlink通信、用于防空的拦截导弹以及情报共享。泽连斯基还表示，乌克兰从美国获得情报，包括通过俄罗斯弹道导弹袭击预警系统获得的情报，并强调，只有基辅参与谈判，有关乌克兰未来的决定才能具有合法性。

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