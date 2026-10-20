俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，俄方愿意考虑美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳的提议，但原则上拒绝作出任何政治让步。

据这位俄罗斯外交部长称，莫斯科仅考虑达成经济协议的可能性，但不指望唐纳德·特朗普政府会减轻制裁压力。

拉夫罗夫指出，现任美国政府可能不采纳或不执行制裁相关决定，这只是暂时的因素，因为美国政策可能会随着下一任总统的上任而发生变化。 此外，他强调，与西方国家恢复关系的可能确实存在，但双方关系已无法回到2022年之前的状态。

来源：俄罗斯媒体。

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫将于10月21日启程前往圣彼得堡，与俄罗斯领导层会晤。 挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷在维特科夫与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基共同参加的会谈后，公布了这一计划。双方讨论了乌克兰的安全、战后重建、领土问题以及欧洲安全的未来。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫在挪威首都奥斯陆开启了会谈。 芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷也参加了此次会晤。此次会谈是在乌克兰和美国代表团此前在迈阿密的会晤提前结束之后举行的。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于10月20日 抵达挪威，计划在此与国际合作伙伴举行一系列会晤。谈判的关键议题包括 和平努力、加强防空以及联合生产 。

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