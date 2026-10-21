俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京目前并未考虑与乌克兰达成能源停火协议。莫斯科在此问题上的立场保持不变。

据克里姆林宫发言人称，俄罗斯据称旨在彻底结束战争，而非暂时停止敌对行动。

“俄罗斯需要的是和平，而不是停火，”佩斯科夫表示。

他还指出，如果没有乌克兰当局代表的参与，俄乌战争就不可能得到彻底解决。

“那边必须有人做出负责任的决定，”这位克里姆林宫发言人补充道，但未明确指代具体对象。

德米特里·佩斯科夫还就芬兰总统亚历山大·斯图布近期关于寻求和平解决俄乌战争途径的言论发表了评论。

此前，斯图布表示，在乌克兰、美国和欧洲代表团于挪威举行的会晤中，各方就结束与俄罗斯的战争提出了新的构想。据他称，相关建议计划提交给克里姆林宫供其参考。

芬兰总统强调，要实现和平需要耐心和积极的努力，但战争仍在夺走人们的生命。

“根据我的经验，和平需要耐心，但遗憾的是，战争不会等待。每天都有人死去。 我们的任务是尽一切可能结束这场战争。我认为，今天迈出了正确的一步，”亚历山大·斯图布表示。

克里姆林宫对这番言论作出了批评性回应。佩斯科夫表示，重申欧洲对乌克兰的共同立场，不太可能有助于解决冲突。

“在我看来，重申关于乌克兰的全欧洲立场，不太可能为冲突的解决做出建设性贡献，”克里姆林宫发言人说道。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫如是说。

在美国总统唐纳德·特朗普宣布能源停火一周后，俄罗斯对乌克兰能源及石油天然气领域发动了76次袭击。 在此期间，俄军向乌克兰发射了近2700架攻击型无人机、1700枚航空炸弹和66枚导弹。弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯继续打击关键基础设施，并试图让乌克兰人陷入断电状态。

美国总统唐纳德·特朗普计划向俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提出对克里姆林宫有利的新条件，前提是莫斯科方面满足华盛顿关于与乌克兰停火的要求。

尽管美国总统唐纳德·特朗普宣布了“能源停火”，但俄罗斯国防部仍正式证实对乌克兰能源和通信基础设施目标实施了打击。

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