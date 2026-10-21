Путин не рассматривает возможность энергетического перемирия с Украиной, — Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не рассматривает возможность энергетического перемирия с Украиной. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

По словам представителя Кремля, Россия якобы стремится к полному завершению войны, а не к временному прекращению боевых действий.

«России нужен мир, а не перемирие», — заявил Песков.

Он также отметил, что полное урегулирование российско-украинской войны невозможно без участия представителей украинской власти.

«Кто-то там должен принять ответственное решение», — добавил пресс-секретарь Кремля, не уточнив, кого именно он имел в виду.

Дмитрий Песков также прокомментировал недавние высказывания президента Финляндии Александра Стубба о поиске путей мирного урегулирования войны России против Украины.

Ранее Стубб сообщил, что в ходе встречи украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии удалось выработать новые идеи по завершению войны с Россией. По его словам, соответствующие предложения планируется передать Кремлю для ознакомления.

Президент Финляндии подчеркнул, что для достижения мира необходимы терпение и активные усилия, однако война продолжает уносить жизни людей.

«По моему опыту, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача — делать все возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении», — заявил Александр Стубб.

В Кремле отреагировали на эти слова критически. Песков заявил, что повторение общеевропейской позиции по Украине вряд ли будет способствовать урегулированию конфликта.

«На мой взгляд, повторение общеевропейской позиции по Украине вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Через неделю после объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия 76 раз атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. За это время российские войска выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет. Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и пытается оставить украинцев без электроэнергии.

Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину новые выгодные для Кремля условия, если Москва выполнит требование Вашингтона о перемирии с Украиной.

Министерство обороны России официально подтвердило нанесение удара по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Украине, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие».

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