Міноборони РФ підтвердило удар по енергетичній інфраструктурі України попри перемир’я Трампа

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Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило удар по об’єктах енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Україні, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

У російському оборонному відомстві заявили, що в ніч проти 14 жовтня російські війська застосували високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності.

«Сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації завдали масованого удару високоточною зброєю наземного базування та ударними безпілотниками великої дальності.

Унаслідок удару уражено об’єкти комунікаційної та енергетичної інфраструктури в Києві, Київській і Харківській областях, які використовуються в інтересах військово-промислового комплексу та ЗСУ», — зазначили в Міноборони Росії.

Таким чином, російське військове відомство підтвердило завдання ударів по енергетичних об’єктах України. Водночас у заяві російської сторони йдеться про те, що ці об’єкти нібито використовуються в інтересах військово-промислового комплексу та Збройних сил України.

Удар відбувся на тлі оголошеного Дональдом Трампом «енергетичного перемир’я». Заява Міноборони Росії свідчить про продовження атак на інфраструктуру України попри відповідні домовленості.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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