Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на перемирие, объявленное Трампом

Министерство обороны России официально подтвердило нанесение удара по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Украине, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие».

В российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 14 октября российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

В результате удара были поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», — отметили в Минобороны России.

Таким образом, российское военное ведомство подтвердило нанесение ударов по энергетическим объектам Украины. В то же время в заявлении российской стороны говорится о том, что эти объекты якобы используются в интересах военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил Украины.

Удар был нанесен на фоне объявленного Дональдом Трампом «энергетического перемирия». Заявление Минобороны России свидетельствует о продолжении атак на инфраструктуру Украины, несмотря на соответствующие договоренности.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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